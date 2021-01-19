احذر هذا التصرف خلال إصابتك بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن اخذ بروتوكول العلاج من الصيدلية دون استشارة الطبيب شئ خاطئ جدا، لافتًا إلى أنه يجب عدم اخذ أى مضاد حيوي خلال الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف الدكتور عبد اللطيف، خلال حديثه ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية دى ام سي، إن منظمةالصحة العالمية تحذر من تلقى المضادات الحيوية دون سبب أو دون استشارة الطبيب لأن الجسم يعمل مناعة منها، محذرًا من تناول أى نوع دواء دون استشارة الطبيب لأن كل مريض أعراضه مختلفة عن الآخر.





وتابع أن فيروس كورونا ليس له علاج، وكوفيد 19 مرض فيروسي ولا يؤثر معه المضادات الحيوية.



