هيكل: استمراري بمدينة الإنتاج تكليف.. وإلغاء وزارة الإعلام من عدمه رؤية سياسية

عقب النائب أسامة هيكل علي كلمات النواب قائلا أن الجمع بين كونه وزير اعلام ورئيسا لمدينة الانتاج الاعلامي هي أن المدينة مال عام وأنا لم أدخلها كمساهم ولكن أنا ممثل المال العام وليس بصفتي الشخصية واستمراري كان تكليف من رئيس الوزراء لحين الانتهاء من بعض المشروعات القائمة فيها وهذا الأمر قارب علي الانتهاء وسوف اتركها واسلمها مؤسسة اقتصادية كبيرة.





وعن العلاقة بينه وبين الاعلاميين والصحفيين قال هيكل لم أوجه أي اساءة للصحفيين مثلما روج لذلك ولكن فهم الكلام علي سبيل الخطأ ومن مجلس النواب اعتذر لهم، وأوضح أن الجملة التي اغضبت الصحفيين والاعلاميين هي أن المصريين أصبحوا لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وهذا الكلام ذكره النواب في كلماتهم خلال الجلسة العامة ، وهذا بسبب أننا توقفنا عن تطوير مؤسساتنا الاعلامية بالقدر الذي يجعلنا قادرين علي التأثير.





وعن موضوع الغاء وزارة الدولة للاعلام هذا الأمر لا يرجع لي شخصيا وليس قراري ولكن هي رؤية القيادة السياسية في الدولة .





وقال أن الوضع غير مريح الأن لأن صورة وزير الاعلام ارتبطت أن وزير الاعلام هو من يحرك الاعلام المصري ولكن الأمر مختلف الان لأن الدستور وضع ثلاث هيئات لإدارة الاعلام وهي المجلس الاعلي للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.





وعن موضوع شقق العجوزة الذي اثاره النائب نادر مصطفي قال أنه مقر اسمه مركز الاعلام الاجنبي التابع لمدينة الانتاج الاعلامي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 حيث أنه لا يجوز البث من خارج المناطق الاعلامية المعتمدة وهي أما الهيئة الوطنية للاعلام أو مدينة الانتاج الاعلامي، وكان يجب علينا ايجاد مكان يكون له اطلاله جيدة وهذا المكان يدر حوالي 250 ألف دولار شهريا.



