تحريريا وبحضور الطلاب.. تعرف على الفرقة الوحيدة في جامعة الأزهر التي تؤدي الامتحانات

قال الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه تم استثناء الفرقة السادسة بكلية الطب من قرار رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل الامتحانات للفصل الأول.





وأضاف "أبو الغيط"، لـ"صدى البلد"، أنه بناءً على استثناء الفرقة السادسة من قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات، فإنه سوف يتم إجراء امتحانات الفصل الأول تحريريا وبحضور الطلاب، للفرقة السادسة بكليات الطب يوم 23 يناير.





وتابع عميد كلية الطب للبنين بجامعة الأزهر، أنه سيتم حضور جميع الطلاب لأداء الامتحانات، وعددهم حوالي 700 طالب بالقاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا من انتشار فيروس كورونا.





وأشار إلى أن هذه الامتحانات هي بمثابة استكمال للامتحانات لأن الطلاب كانوا قد شرعوا في أداء الامتحانات قبل قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات، وتم استثناء الفرقة السادسة من هذا القرار ليتم إجراء الامتحانات لهم تحريريا.





وأوضح "أبو الغيط"، أن قرار استكمال الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الطب راعت فيه إدارة جامعة الأزهر، مصلحة الطلاب والطالبات بجميع كليات الطب، خاصة أنهم سوف يتسلمون فترة التدريب (الامتياز) الخاصة بهم في بداية شهر مارس المقبل.





وناشد عميد كلية الطب جميع الطلاب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في أثناء الامتحانات.