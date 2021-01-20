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حديقة الحيوان.. استقبال 3 زرافات و3 ضباع خلال 2020.. ونكشف مراحل تحنيط الفيلة نعيمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

الزراعة:
  • استقبال 3 زرافات و3 ضباع، و3 الباكا، وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة خلال 2020
مدير حديقة الحيوان: 
  • تحنيط الفيلة نعيمة وعرضها في المتحف بحجمها الطبيعي
  • تحنيط الفيلة نعيمة يحتاج لأكثر من 6 شهور ومراحل كثيرة 


تعد حديقة الحيوان ثانى أقدم حديقة فى العالم والتى افتتحت عام 1891م، فهى أثر كبير ومحل اهتمام منظمات العالم، وتقوم إدارة الحديقة دائما بالعمل على تحديثها وجلب الحيوانات الجديدة لتظل الحديقة محتفظة بمكانتها لدى الجميع صغاراً وكباراً.

وفى خلال السطور التالية نرصد أهم مستجدات حديقة الحيوان، وأهم الحيوانات التى استقبلتها الحديقة خلال 2020.

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه جار تحنيط الفيلة نعيمة، وسيتم عرضها فى المتحف الحيواني بالحديقة، بالحجم الطبيعي.

وكشف "رجائي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب وفاة ذكر الزراف "زيزو" بعد التشريح والذى توفى خلال الفترة الماضية، قائلاً: "هو جاى ضعيف من جنوب أفريقيا أصلاً، لذا لم يتحمل الظروف الجوية فى مصر، والتى تختلف عن جنوب افريقيا".

وأضاف "رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان " أن الزرافة التى نفقت كانت صغيرة فى الحجم وتبلغ سنة ونصف فقط، ونظرًا لأنه حيوان حساس لم يتحمل عملية تغيير البيئة والنقل .

وأشار إلى أن بيت الزرافة مصمم من الخشب لحمايتها من موجات البرد، ويتم فرشه بالكامل بقش الأرز، لافتًا إلى أن بيت الزرافة يحيطه الأشجار الكثيفة العالية التى تحميها من موجات الرياح.

كما قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه جار تحنيط الفيل نعيمة، وسيتم عرضه فى المتحف الحيواني بالحديقة، بالحجم الطبيعي.


وأضاف "رجائى" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الفيل نعيمة تحتاج إلي أكثر من 6 أشهر لتحنيطها، منوها بأنه يمر بأكثر من مرحلة منها مراحل تمت بالفعل، وهى سلخ الجلد عن اللحم، ثم تقطيع الأطراف وإخلاء اللحم ويتم تجميع الهيكل بعد ذلك ليشكل نفس الحجم الخاص بالفيل، وسيتم عرضه فى المتحف الخاص بالحديقة، وهى نفس الخطوات التى تمت لحيوان وحيد القرن.


وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن اللحم يتم حرقه فى المحرقة، ثم بعد ذلك العظام  يتم تركها لتجف تماما، نظرًا لأن بها نوع من الرطوبة، وتترك ليتم تنظيف بواقى اللحم بالكامل، ثم يتم تركيب العظام لتشكل هيكل الفيلة بالضبط، ومرحلة بناء المجسم بدأت بالفعل.

ونوّه بأن كل المراحل التى تتم للتحنيط تتم بمعرفة خبراء مصريين فى تحنيط الحيوانات، من الحديقة وبإشراف كامل من إدارة الحديقة وتتم المراحل داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

وأصدرت وزارة الزراعة، تقريرًا توضح فيه أهم أنشطة الوزارة فى مجال الحيوانات والماشية خلال عام 2020 والتى كانت من أهمها تحصين حوالي 5.5 مليون رأس ماشية ، بينما تم تحصين 24.1  مليون طائر تم ضد أنفلونزا الطيور.


وفيما يتعلق بدعم حدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، تم دعم حدائق الحيوان بـ 3 زرافات، و3 ضباع، و 3 الباكا، كما تم إنشاء  وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة.


كذلك تم تنفيذ 15 مصادرة لمكافحة تهريب الحيوانات البرية،  نتج عنها ضبط: 174 كرواناً صحراوياً، 113 ببغاء افريقياً، 14 طائر زينة ، 5 محنطات، 10 سلحفاة، 7.5 كجم من العاج ، 26 طائراً برياً مذبوحاً.


وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم تصدير 314 رسالة من الحيوانات والطيور والزواحف الى الخارج واستيراد 35 رسالة، كذلك تم إكثار 1232  طائرًا  و 78 حيوانًا بحدائق الحيوان، وإصدار 25 ترخيصاً لمنشآت الحياة البرية.

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