لمواجهة كورونا .. الصين ترسل 20 ألفا من سكان هوبي إلى مركز عزل ضخم .. فيديو

رسال السلطات الصينية أكثر من 20 ألف من سكان الريف في إقليم هوبي إلى مركز ضخم للحجر الصحي تديره الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.







وشهدت الأسابيع الماضية عودة تفشي الفيروس بصورة كبيرة وخاصة في شمال الصين مما دفع بكين لإعادة فرض الإغلاق العام على أكثر من 22 مليون شخص في إقليم هوبي، بالإضافة لبناء مراكز حجر صحي شاشعة.





وسجلت الصين يوم الجمعة الماضي 144 إصابة بالفيروس وهي الحصيلة اليومية الأكبر وقالت السلطات الصينية إن مركز الحجر الضخم يتضمن فنادق سيقيم فيها من يستوجب عزلهم مع فصل أعضاء كل عائلة عن بعضهم البعض.





وتسابق الصين الزمن من أجل تطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص من فئات معينة قبل رأس السنة الصينية حيث يسافر المئات من العمال من المدن الكبيرة إلى قراهم لقضاء الإجازة بصحبة عائلاتهم.





وعلى عكس معظم حملات التطعيم ضد الفيروس التي بدأت في مختلف أنحاء العالم، لا تستهدف الصين البدء بالأشخاص الأكبر سنًا بل تركز بداية جملتها على العاملين بالخدمات العامة.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات تظهر إ