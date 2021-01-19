الاتفاق ينتزع فوزا قاتلا من الرائد في مباراة مثيرة بالدوري السعودي ..فيديو

حقق فريق الاتفاق السعودي، فوزا قاتلا على الرائد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري السعودي.





تقدم الرائد عن طريق محمد الدواودي في الدقيقة 36 من عمر قبل أن يضيف عبدالله المقرن الهدف الثاني في الدقيقة 60.





ونجح دي سوزا في تقليص الفارق للاتفاق في الدقيقة 69، قبل أن يسجل هزاع الهزاع هدف التعادل في الدقيقة 87.





وفي الدقيقة 89 عاد هزاع الهزاع من لإحراز هدف الفوز للاتفاق في الحقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 21 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 13 في المركز الـ 14.



