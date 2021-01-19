كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

شارك المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة العياط، التابعة لمحافظة الجيزة، في افتتاح أحد الملاعب الخاصة لكرة القدم، وذلك وسط تجمع كبير من الشباب والمشاركين في إفتتاح الملعب .





وجاء ذلك وسط غياب تام للإجراءات الوقائية أو الإحترازية للمشاركين بأعداد كبيرة، وبدلًا من محاولة تطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة أماكن التجمعات، إلا أنه كان أحد المشاركين .





كان قد شدّد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والتي أقرتها الدولة والتي تأتي علي رأسها عدم السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والأسبوعية.





وشدّد محافظ الجيزة خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز، بغلق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء وحفلات رأس السنة ومتابعة مواعيد غلق المحال العامة.





والتأكد من التزام المطاعم والمنشآت بـ 50% فقط من الطاقة الاستيعابية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .





وأكد المحافظ علي ضرورة التزام المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من التجمعات مشيرًا إلى أن الموجة الحالية من الفيروس تشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بالمحافظة بالمقارنة بالموجة الأولي في حالة الذروة .



