غدًا .. فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبوسليم فى بنى سويف

أعلن قطاع ا لكهرباء ببنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن مغذي قرية أبو سليم مركز بني سويف، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الأربعاء " 20 يناير الجاري" وذلك لعمل صيانة على المُغذًي .





ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.





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أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على جهود جمعية الأورمان في مجال خدمة المجتمع والدفع بجهود الدولة لتحسين مستوى معيشته وتلبية احتياجاته، خاصة في مجال دعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن جمعية الأورمان شريك رئيسي في تنفيذ خطة المحافظة التنموية، معربا عن تقديره الكبير لما قامت به جمعية الأورمان خلال اليومين الماضيين، حيث قامت بتوزيع 52 ألف كيلو لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى ومحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضته إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ، وإمام أحمد مدير فرع جمعية الأورمان ببني سويف ، حيث تضمن التقرير عرض خريطة المساعدات التي تقوم بها الجمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



