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فن

فينك يا حبيبي لـ محمد منير تقترب من أول مليون مشاهدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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سعيد فراج

اقتربت أغنية " فينك ياحبيبي" من ألبوم "باب الجمال"، للكينج محمد منير  من المليون مشاهدة بعد  طرحها بأسبوع،  وهى من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.


ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.


ونستعرض أبرز المعلومات عن الألبوم:

- الأغنية الأولى التي أطلقها محمد منير بعنوان  "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.


- يحتوي الألبوم على أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس،  و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي،  و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.


- يغلب علي الألبوم الطابع الرومانسي، الملىء بالحب والتفاؤل حسبما قال منير في تصريحات صحفية.


-  يعتبر الألبوم هو الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد منير وشركة "قنوات"، حيث كان أحدث أعمالهما سويا في ألبوم "وطن" الذي ضم 5 أغانٍ فقط.


يذكر أن الكينج تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.


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