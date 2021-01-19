أشرف أبو الهول: هناك تبادل معلومات بين مصر والأردن فى مواجهة الإرهاب

قال الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد اليوم لـ أرض الوطن وذلك بعد زيارة رسمية لـ الأردن، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر و الأردن قوية منذ سنوات كثيرة ماضية، ولا يوجد أى خلاف بينهما.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك توافق فى الرؤي بين مصر و الأرد فى المشكلات و الملفات التى تعانى منها المنطقة، سواء ما يحدث فى سوريا و ما يحدث فى فلسطين.





وأوضح أن مصر و الأردن يبحثان لحل المشكلة الفلسطينية، و أيضا يرفضان لتدخل بعض الدول فى شؤون الدول الأخر.





ولفت إلى أن مصر و الأردن يواجهان الإرهاب، وأن مصر تعرضت لـ عمليات إرهابية كثيرة فى الفترة الماضية، وتصدت لها مصر، و ايضًا الأردن تعرضت لـ عمليات إرهابية وتصدت لها.





وأشار إلى أن هناك تبادل معلومات بين مصر و الأردن فى مواجهة الإرهاب، ويقدمون الدعم و المعلومات لأى دولة تريد معرفة طريقة مواجهتهم للإرهاب.



