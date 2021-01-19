ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف أبو الهول: هناك تبادل معلومات بين مصر والأردن فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:25 م
أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول
Advertisements
البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد اليوم لـ أرض الوطن وذلك بعد زيارة رسمية لـ الأردن، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر و الأردن قوية منذ سنوات كثيرة ماضية، ولا يوجد أى خلاف بينهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك توافق فى الرؤي بين مصر و الأرد فى المشكلات و الملفات التى تعانى منها المنطقة، سواء ما يحدث فى سوريا و ما يحدث فى فلسطين.

وأوضح أن مصر و الأردن يبحثان لحل المشكلة الفلسطينية، و أيضا يرفضان لتدخل بعض الدول فى شؤون الدول الأخر.

ولفت إلى أن مصر و الأردن يواجهان الإرهاب، وأن مصر تعرضت لـ عمليات إرهابية كثيرة فى الفترة الماضية، وتصدت لها مصر، و ايضًا الأردن تعرضت لـ عمليات إرهابية وتصدت لها.

وأشار إلى أن هناك تبادل معلومات بين مصر و الأردن فى مواجهة الإرهاب، ويقدمون الدعم و المعلومات لأى دولة تريد معرفة طريقة مواجهتهم للإرهاب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد مصادرة النمسا 20 مليون يورو.. باحث: أوروبا بدأت تدرك خطورة الإخوان

أشرف أبو الهول: المصالحة بين فتح وحماس تعتبر شبه مستحيلة

دفاع البرلمان تطالب بعقد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة بشأن سبل مكافحة الإرهاب

أخبار السعودية اليوم.. هجوم إرهابي على ناقلة وقود في ميناء جدة.. المملكة تدعو للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإعفائه من الديون.. ومحادثات سعودية جنوب أفريقية لتعزيز التعاون

خطير جدا.. اعتقال أحد قادة تنظيم "القاعدة" في تونس

اليوم السعودية: العالم يرفض منهجية الإرهاب الإيراني

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

بالأحمر..منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

حكم زواج التجربة.. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع السكتة والسرطان .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية