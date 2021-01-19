وصلت 82 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يشيد بمساهمات جمعية الأورمان خلال عامين

أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم، مشيرًا إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية ورعاية الأيتام وتنمية المشروعات.

وصرح عادل درغام - مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية قامت خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بتقديم مساعدات مادية وعينية قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ ٨١ مليون و٥٣٣ ألف جنية حيث تم تسليم ٧٩ كشك مجهز للأسر الأكثر إحتياجًا بإجمالي مبلغ مليون و٥٨١ ألف جنيه، وتوفير ٣٥ ألف كرتونة رمضانية بتكلفة ٧ مليون و٧٠٠ ألف جنية، وتوفير ٦٠٠٠ من بطاطين الشتاء بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه وكذا ٩٠٠٠ من ألحفة الشتاء بتكلفة مليون و٧٠٠ ألف جنيه .

وأضاف أن الجمعية قدمت ٥١٢٥٠ كجم لحوم أضاحي بتكلفة ٥ مليون و٩٠٠ ألف جنيه، وكذا ١٣٠ ألف كجم لحوم مجمدة بتكلفة ٩ مليون و٧٥٠ ألف جنيه، توفير رحلات علاج جاد لعدد ٢٥٦٠ حالة بتكلفة ٣٢٩ ألف و٥١٢ جنيه، وتنظيم ١٠ آلاف معرض ملابس بتكلفة مليون جنيه، وإعادة تأهيل ١٦٦ منزل بتكلفة ٨ مليون و١١٦ ألف جنيه و٦٥ معرض أثاث للمنازل بتكلفة ٢ مليون و١٥ ألف جنيه بالإضافة لرفع كفاءة ٩ مساجد بتكلفة مليون و٣٣٤ ألف و٣٠٠ جنيه.





ونوه إلى إجراء ٧٠٣ عملية قلب بتكلفة ٢٥ مليون و٩٦٤ ألف و٩٠٠ جنيه، و١٢٣٤٢ عملية للعيون بتكلفة مليون و٢٣٤ ألف و٢٠٠ جنيه، وتوصيل المياة لـ ١٥٨ حالة بتكلفة ٨٢٧ ألف و٩٠٠ جنيه، المساهمة في زواج ١٤٠ من اليتيمات بتكلفة ٩٨٨ ألف جنيه، وإجراء ٢١٧١ عملية للمكفوفين بتكلفة ٨ مليون و٦٨٤ ألف جنيه، تقديم ٢٢٧ جهاز من الأجهزة التعويضية بتكلفة ٦٣٣ ألف و١٩٣ جنيه، والمساهمة فى يوم اليتيم بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.





وقال عادل درغام إن الجمعية تقدم خدماتها في محافظة البحيرة انطلاقا من دورها المجتمعي واتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بما يحقق الصالح العام وتقديم الخدمات بالطريقة الأمثل للمواطنين.





وأضاف درغام أن جمعية الأورمان مستمرة في عملها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة في كافة المجالات الخدمية التي تمس حياة المواطنين من أجل مساعدة المستحقين وتوفية احتياجاتهم الأساسية.