فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية.. حسن الرداد يكشف آخر رسالة له من والدته





ونشر حسن الرداد صورة للسلسلة التي أهدتها له والدته وعلق عليها قائلا: "إلى توأم روحى وابنى وابى و صديق العمر ، كل ثانية و انت سعيد و عقبال الف سنة " ٢٠٢١/١/٢تلك كانت اخر كلمات وداعك لى يا أمى ، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادى، ماكنتش اعرف انك فوقتى من تعبك عشان تدينى الهدية و تمشى بعدها على طول، ماكنتش اعرف ان ده كان الوداع".





وتابع" لاخر لحظة كنتى بتعملى كل حاجة عشان تسعديني ، و تعزمى الناس اللى بحبهم عشان تفرحينى و انتى يا حبيبتى كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت الله يرحمك يا نور عينى و إن شاء الله فى الجنه و إن شاء الله القاكى فى الجنة"





وقد أعلن حسن الرداد منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".









يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس