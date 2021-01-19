ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية.. حسن الرداد يكشف آخر رسالة له من والدته

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:37 م
حسن الرداد
حسن الرداد
Advertisements
مصطفى كرم
شارك حسن الرداد جمهور عبر حسابه بإنستجرام الهدية التي قدمتها له والدته في عيد ميلاده قبل وفاتها بأيام قليلة. 

ونشر حسن الرداد صورة للسلسلة التي أهدتها له والدته وعلق عليها قائلا: "إلى توأم روحى وابنى وابى و صديق العمر ، كل ثانية و انت سعيد و عقبال الف سنة " ٢٠٢١/١/٢تلك كانت اخر كلمات وداعك لى يا أمى ، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادى، ماكنتش اعرف انك فوقتى من تعبك عشان تدينى الهدية و تمشى بعدها على طول، ماكنتش اعرف ان ده كان الوداع". 

وتابع" لاخر لحظة كنتى بتعملى كل حاجة عشان تسعديني ، و تعزمى الناس اللى بحبهم عشان تفرحينى و انتى يا حبيبتى كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت الله يرحمك يا نور عينى و إن شاء الله فى الجنه و إن شاء الله القاكى فى الجنة"

وقد أعلن حسن الرداد منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

 

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول

دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان

من إدفو إلى تونا الجبل.. الأصول التاريخية لأسماء مدن وقرى مصرية ومعنى كل منها