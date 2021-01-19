بعد مقابله والدتها.. الجمهور يشيد بـ مي عمر في لؤلؤ

اشاد عدد من جمهور الفنانة مي عمر بالحلقه ال 19 بمسلسل لؤلؤ بعد مقابتلها والدتها .

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مي _عمر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



