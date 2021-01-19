بعد مقابله والدتها.. الجمهور يشيد بـ مي عمر في لؤلؤ

اشاد عدد من جمهور الفنانة مي عمر بالحلقه ال 19 بمسلسل لؤلؤ بعد مقابتلها والدتها .
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مي _عمر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.
احسن حلقة عشان المشهد دا#لؤلؤ#مي_عمر pic.twitter.com/OXWWA807zn— كارلا🍒🖤 (@koky2oo5) January 19, 2021
هو معقول مروه بتخون لؤلؤ ولا ايه بالظبط— Nourelhoda (@nourelhoda1718) January 19, 2021
عاوزين نعرف حالا#لؤلؤ #مي_عمر
ولعي في اريحلك والله #مي_عمر#لؤلؤ pic.twitter.com/KCaEUvFQUb— يوسف سمير (@GoOosamir) January 19, 2021
ياساتر عليك هو في كدا #لؤلؤ#مي_عمر pic.twitter.com/bkxbVkiwAK— محمد فايق البردويل (@mohamed_fayq) January 19, 2021
سيد هيفضل زي مهو مش هيتغير #لؤلؤ #مي_عمر pic.twitter.com/4pWmErmNVy— saraayman (@SaraayAyman) January 19, 2021
الحب الاولاني برضو 😉#لؤلؤ#مي_عمر pic.twitter.com/Zmo1IpsKgZ— سميره مجدي (@SamiiiiirA00) January 19, 2021
عرفنا لؤلؤ جايبه الضحكة الحلوه منين 😍😍❤️#مي_عمر ❤️#لؤلؤ pic.twitter.com/KuuL3vDjzC— Dina (@DanDosh201) January 19, 2021