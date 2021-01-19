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أخبار العالم

قبل تنصيب بايدن.. قطع الاتصالات عن القنصلية الروسية في نيويورك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على "تويتر" أن السلطات الأمريكية قطعت الاتصالات عن القنصلية الروسية في المدينة تمامًا منذ 18 يناير الجاري.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت القنصلية الروسية في نيويورك إنها تواجه أحيانًا أيضًا مشكلات في الاتصال بالإنترنت.

وقال مصدر في البعثة الروسية في نيويورك إن السلطات الأمريكية تستشهد بالمسائل الفنية كسبب للقطع. ووفقًا للمصدر، فإن التأخير لمدة يومين في استئناف الخدمات الهاتفية "لم يسمع به أحد".

وأضاف المصدر، أن البعثة الدبلوماسية في المدينة لديها عدة خطوط هاتفية متصلة وجميعها توقفت في الوقت نفسه.

طلبت البعثة الدبلوماسية من الأشخاص استخدام عنوان بريدهم الإلكتروني لإرسال أي أسئلة قد تكون لديهم، في إشارة إلى عدم قدرتهم الحالية على تلقي المكالمات الهاتفية.

وقالت الوكالة إنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة الرئيس المنتهية دونالد ترامب إجراءات ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة. 

في عام 2017، قررت واشنطن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو ردًا على طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ومخاوف من اندلاع أعمال عنف وشغب، وسط اتهامات ممتدة بمحاولة روسيا التدخل لصالح ترامب.

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