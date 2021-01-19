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الفيروس لم يمل.. الصحة العالمية تحذر من سلالة ثالثة لـ كورونا: العدوى أسرع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" من انتشار العدوى بشكل سريع بعد اكتشاف سلالة ثالثة لكورونا فى اليابان.

وصرحت منظمة الصحة العالمية وفقًا لفيديو عرضته فضائية "العربية" بأن كلما انتقل فيروس كورونا كلما كان احتمال تغيره مرتفعًا .

وأكد "ادهانوم" خلال بيان لمنظمة الصحة أوردته قناة "العربية"أن زيادة انتشار فيروس كورونا سيزيد من احتمالية حدوث تغيرات جديده له ،مؤكدا ان هناك انتقال واسع لبعض انواع الفيروس.

وعقب "مدير الصحة العالمية " ،قائلًا :" كورونا لم يمل منا حتى الأن"وأنه من المتوقع فى الفترة المقبلة زيادة عدد الحالات فى المستشفيات الآمر الذي سيمثل اشكالية كبيرة للعاملين الصحيين والمستشفيات التى اقتربت من نقطة الانهيار.

ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة لا تؤدى إلى زيادة فى قوه الفيروس إلا أنها شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقدم" ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بعض الارشادات للحد من فرصة انتشار الوباء منها الحفاظ على التباعدالجسدي  وتهوية الغرف جيدًا  وارتداء الكمامات و الحفاظ على نظافة الأيدي لمنع انتشار الوباء.
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