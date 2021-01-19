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أخبار العالم

حكومة سويسرا تطالب برفض منع النقاب مارس المقبل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:30 م
ارتداء النقاب
ارتداء النقاب
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شريف سيد
حثت الحكومة السويسرية الناخبين على رفض حظر  ارتداء النقاب والبرقع على مستوى البلاد عند طرح القضية للاستفتاء في مارس المقبل، قائلة إن ذلك سيضر بالسياحة ولن يكون مفيدًا لمجموعات معينة من النساء.

وقالت الحكومة: "قلة قليلة من الناس في سويسرا يرتدون غطاء كامل للوجه" ، مشيرة إلى أن معظم أولئك الذين يفعلون ذلك هم من السياح ولا يقضون وقتًا طويلًا في البلاد، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

وأضافت أن عادة ما تجذب مونترو ووجهات أخرى حول بحيرة جنيف وإنترلاكن في وسط سويسرا السياح المسلمين، وخاصة من دول الخليج. 

وذكرت الحكومة إن فرض حظر على مستوى البلاد سيضر بالسياحة ولن يكون مفيدًا لمجموعات معينة من النساء.

كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسلمين يشكلون حوالي خمسة في المائة فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.

وقد يؤدي التصويت في السابع من مارس المقبل إلى حظر ارتداء بعض النساء المسلمات لأغطية الوجه مثل البرقع والنقاب.





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