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رياضة

محمد صفوت يتأهل للدور الثاني من بطولة تشالنجر إسطنبول للتنس في تركيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:53 م
صدى البلد
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محمد سمير
فاز محمد صفوت لاعب وادي دجلة  فى مسهل مشواره في بطولة تشالنجر إسطنبول 2021 للتنس على اللاعب البرازيلي " تياجو سيبوت " المصنف 118 عالميًا  بنتيجة 2-0  ليتأهل للدور الثاني من البطولة، والتي ستجرى فعاليتها على الملاعب الصلبة في العاصمة التركية، في الفترة من 18 إلى 24 من يناير الجاري. كما سيشارك البطل المصري محمد صفوت البالغ من العمر 30 عامًا، في بطولة تشالنجر أنطاليا للتنس ، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير إلى 7 فبراير في أنطاليا.


والجدير بالذكر أن اندية وادي دجلة كانت قد أعلنت عن توقيع عقود رعاية حصرية لثلاثة لاعبين دوليين منهم محمد صفوت، لاعب التنس حيث وفرت اندية وادي دجلة الدعم الكامل للاعب كأحد أبطال النادي منذ بداية مسيرته حتى تربع على عرش التنس على الصعيد العربي. 

وذلك تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ الاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.
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