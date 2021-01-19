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مرأة

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:05 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول؛ تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد إعلانها الانسحاب من مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي بسبب مرورها بوعكة صحية شديدة.

 

وتتميز الممثلة التركية نسليهان أتاغول؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تميزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الغريبة ذات الألوان الفاقعة.


ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الثقيل ومكياج العيون وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها.


ووجه صناع ابنة السفير عبر صفحات المسلسل بموقع فيسبوك وانستجرام الشكر الى نسليهان أتاغول على ما قدمته ، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة بسلام. 


وقالت نسليهان أتاغول عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"جاء الوقت لاقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".


وأضافت :" رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني..تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول
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