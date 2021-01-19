ميدو: مفيش أي عمق هجومي للزمالك

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ، علي طريقة لعب نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق الجونة .





وغرد مدو " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كتر فريق في مصر بيرجع الكوره لحارس مرماه هو #الزمالك الكوره بتلعب طويله عشوائيه من ابو جبل...محتاجين راس حربه بيستلم الكوره الطويله كويس ونكسب الكوره التانيه!! سيناريو متكرر اكتر من ١٠مرات حتى الان في اول نص ساعه " .