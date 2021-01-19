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رياضة

ميدو: مفيش أي عمق هجومي للزمالك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:15 م
صدى البلد
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منار نور
علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ، علي طريقة لعب نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق الجونة . 

وغرد مدو " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "  كتر فريق في مصر بيرجع الكوره لحارس مرماه هو #الزمالك الكوره بتلعب طويله عشوائيه من ابو جبل...محتاجين راس حربه بيستلم الكوره الطويله كويس ونكسب الكوره التانيه!! سيناريو متكرر اكتر من ١٠مرات حتى الان في اول نص ساعه " . 

تابع : " فكرة بن شرقي راس حربه مع عدم وجود اجنحه بتحري في ضهره في المساحات مسهله من مهمة دفاع الجونه..مفيش اي عمق هجومي للزمالك
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