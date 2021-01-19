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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: توزيع 1200 بطانية على عمال الجامعة ومشروع النظافة بالمحافظة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:06 م
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
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محمد عبدالحليم
وزعت جامعة بني سويف 1200 بطانية على محدودي الدخل من عمال الخدمات المعاونة وعمال مشروع النظافة التابعين لمحافظة بنى سويف ويعملوا داخل الجامعة والمستشفى الجامعي. 

وكان ذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بمحدودي الدخل والتخفيف عنهم  وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من المبادرة مراعاة البعد الإنساني والتخفيف على غير القادرين من خلال توفير المساعدات لهم في المناسبات المختلفة ومنها موسم الشتاء.

وأكد الدكتور منصور أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء والولاء فالجامعة ليست مقرا للعمل فقط بل كيان يحتوي الجميع.

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استقبل الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، بمكتبه، السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر على رأس وفد من السفارة البيلاروسية خلال زيارته الأولى للجامعة ، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والدكتور محمد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ورؤساء ومنسقي الأقسام وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم التكنولوجي والصناعة.

وخلال زيارته للجامعة شاهد السفير البيلاروسي والوفد المرافق له لعرض تقديمي (بريزنتيشن) عن جامعة بنى سويف التكنولوجية كما استمع لشرح مفصل من بعض طلاب الجامعة للتعريف بالبرامج الدراسية وتجربتهم داخل الجامعة إلى جانب طموحاتهم في حياتهم العملية بعد التخرج، وقد اتسم أداء الطلاب بالتميز والاحترافية خلال العرض، لاسيما وأن الطلاب قدموا أنفسهم وأفكارهم باللغة الإنجليزية.

رئيس جامعة بني سويف: توزيع 1200 بطانية على عمال الجامعة ومشروع النظافة بالمحافظة
رئيس جامعة بني سويف: توزيع 1200 بطانية على عمال الجامعة ومشروع النظافة بالمحافظة
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