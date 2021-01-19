تشكيل لجنة للمرور على 42 موقعا لتخزين القمح في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية بـ 50 مركزا على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل 47 قرية بأبوقرقاص، و26 قرية بالعدوة، و41 قرية بمغاغة، و49 قرية بملوى، و29 قرية بديرمواس.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات والهيئات بالمحافظة.





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وأوضح محافظ المنيا، أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى، ومنها قطاعات (مياه الشرب - صرف صحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق - شباب ورياضة - تحسين بيئة - إسعاف - حماية مدنية - اتصالات)، وذلك طبقًا للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقًا.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، مؤكدا انه تم منح رؤساء المراكز ونوابهم صفة الضبطية القضائية ، كما وجه إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.





واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تقريرا لمديريتي الزراعة والتموين حول استقبال موسم القمح 2021 ، حيث أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تشكيل لجنة للبدء في المرور على 42 موقع تخزيني للقمح بالمحافظة ،وتصل المساحة المنزرعة هذا العام إلي 225 ألف فدان.





واستعرض المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، تقريرا للإدارة المركزية للموارد المائية والري، تضمن التقرير موقف تأهيل وتبطين الترع، تحويل نظام الري بالغمر في مناطق الاستصلاح الي نظام الري الحديث بالتنقيط او الرش، وكذلك مخرات السيول.





وأوضح وكيل وزارة الري، ان مشروع تأهيل وتبطين الترع، جاري العمل في 27 عملية على 104 ترعة بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وبطول 387.5 كم، حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 19% بواقع 63 كم.





وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يتم اسناد 5 عمليات تبطين للتبرع بالأمر المباشر، أما بالنسبة إلى ملف تحويل نظام الري بالغمر في مناطق الاستصلاح إلي نظام الري الحديث، فأكد وكيل وزارة الري أن المساحة المستهدفة 50 ألف فدان، حيث تم تحويل 6492 فدانا من الري بالغمر إلي الري بالنظام الحديث.





وأضاف "درويش" أنه تم الانتهاء من اعمال تأهيل مخرات السيول بقرية أولاد الشيخ بنسبة 95% وبتكلفة 4 ملايين جنيه، إضافة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الحماية لقرية زاوية الجدامي، بإقامة سد ركامي وبحيرتين بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذية 75%.



