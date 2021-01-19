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التضامن: إطلاق المرحلة الأولى لإنتاج الأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الإعاقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:30 م
الأطراف الصناعية
الأطراف الصناعية
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البهي عمرو
قال خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية، يأتى وفقًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الهدف من المشروع هو تأهيل ودمج الأشخاص من ذوى الإعاقة فى جميع مناحي الحياة العامة، وخاصة الحياة العملية و التعليمية.

أوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بتكاتف جميع أجهزة الدولة لتقديم الخدمة لذوى الإعاقة، والاستعانة ببعض الأشخاص الأجانب  لامتلاك القدرة على انتاج الأطراف.

ولفت إلى أن هناك خريطة لهذا الموضوع، وتم عمل اجتماعات كثيرة فى مقر وزارة الدفاع، لمعرفة وضع هذا الكيان.

وأشار إلى أنه تم اطلاق المرحلة الأولى من المشروع و لكى يقوم  المواطنين بالتسجيل وحصر طلاب الأشخاص.

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