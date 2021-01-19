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سيارات

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:02 م
رينو داستر
رينو داستر
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للسيارة الفرنسية الشهيرة رينو فى مصر عن طرح طراز رينو داستر موديل 2021 مؤخرا ، والتى تعد من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv .


وقدم الوكيل المحلى للسيارة رينو ثلاث فئات للسيارة طراز داستر فى السوق المحلى المصرى وهم الفئة الأولى H1 والفئة الثانية H2 والفئة الثالثة H3 .


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قوة محرك رينو داستر

وتستمد السيارة رينو داستر قوتها من محرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.


وتعتمد رينو داستر على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


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مواصفات رينو داستر

وتحصل السيارة رينو داستر على أبعاد خارجية تصل الى 4341 مم للطول و 1804 للعرض و 1693 للارتفاع ، اما سعة الشنطة الخلفية فتصل الى 445 لترا.


وتضم تجهيزات وكماليات مثل جنوط 16 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كاميرا خلفية مع خاصية التحذير من النقاط العمياء Blind Spot Warning .

بالإضافة الى حساسات ركن خلفية، ومثبت ومحدد للسرعة، وبخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، بجانب شاشة ملاحة وشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة التطبيقات الذكية أندرويد و أبل .

 

تجهيزات الامان لرينو داستر

وتصل السيارة رينو داستر موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على الطرق الصاعدة Hill Start Assist .

 

أسعار رينو داستر

اما عن اسعار السيارة رينو داستر فى السوق المصرية فتاتى كالتلى :

- اوتوماتيك / H1 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 288,000 جنيه

- اوتوماتيك / VISION 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 302,000 جنيه

- اوتوماتيك / H2 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 310,000 جنيه

- اوتوماتيك / DYNAMIC 2020  بسعة محرك 1600 CC  وبسعر 318,000 جنيه

- اوتوماتيك / H3 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 339,000 جنيه

- اوتوماتيك / SIGNATURE 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 346,000 جنيه

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور
تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور
تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور
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