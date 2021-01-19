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توك شو

دراسة حديثة: توتر الأمهات يؤثر على حياة أطفالهن مدى الحياة.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:55 م
توتر الأطفال
توتر الأطفال
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يؤكد ان توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبا على أطفالهم مدى الحياة  و،توصلت دراسة علمية الى ان الاطفال يمكن ان يتعرضوا لـ"ندوب عاطفية" مدى الحياة .

وأضاف الفيديو ان هناك امهات تعاني من القلق والاكتئاب وهذا يؤثر بالسلب على حياة الطفل مشيرا الى ان الاطفال الصغار الذين يعانون من الاجهاد العصبي يظهر عليهم زيادة كبيرة في معدل ضربات القلب عند الانزعاج .

واوضح الفيديو أن التفاعل بين الأم والطفل يلعب دورا مهما في نمو الطفل ، وتقل قدرة الأمهات المصابات بالقلق على تنظيم الحالة المزاجية السلبية للرضيع .

تابع الفيديو ان اطفال الامهات اللاتي يعانين من التوتر لديهم معدل ضربات القلب أعلى بحوالي 8 نبضات في الدقيقة .
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