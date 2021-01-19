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محافظات

محافظ المنيا يفتتح فاعليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:30 م
للواء أسامة القاضي
للواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، فاعليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة ، بمقر نادى المنيا الرياضي والذي تستضيفه المحافظة بمشاركة فرق 3 محافظات وهي "الإسكندرية والغربية ومرسي مطروح". 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالستار مدير عام إدارة ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمهندس عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي.

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أكد المحافظ في كلمته أن الدولة المصرية تبذل ، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوى الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، من أهمها قطاع الرياضة الذي يعد متنفسا لتلك الطاقات المبدعة.

وأضاف أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية ، اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوى الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوى الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، كما  تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ، إنشاء 212  مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 588 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ  203 مشروعا بإجمالي تكلفة  141 مليون جنيه.

وطالب المحافظ المشاركين في الفاعليات بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدا دعمه ورعايته اللامحدودة لجميع الفئات من ذوي الهمم.
وعلى هامش الافتتاح بنادي المنيا الرياضي، تفقد المحافظ النادي الاجتماعي وحمام السباحة وصالة الجيم .

 وتضمن الافتتاح عددا من الفقرات ، قدمها ذوي الهمم منها استعراض طابور العرض واغنية الافتتاح وعدد من العروض الرياضية وفقرة فنون شعبية. 


وفي سياق متصل قال المحافظ  اللواء اسامة القاضي  ان المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية بعدد 50 مركز على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل،47 بابوقرقاص،  26قرية بالعدوة ،41 قرية بمغاغة ، 49قرية بملوى ،29 قرية بديرمواس.
 

وأوضح محافظ المنيا انه تم تحديد احتياجات تلك القري ، ومنها قطاعات ( مياه الشرب - صرف صحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة-  اسعاف - حماية مدنية - اتصالات ) ، وذلك طبقًا للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقًا.
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