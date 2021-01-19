ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

25 ألف من الحرس الوطني يأمنون حفل تنصيب جو بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:28 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى محمد البديوي، إن هناك إجراءات أمنية مشددة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن كرئيسًا للبلاد غدًا. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك حوالى 25 ألف من الحرس الوطنى متواجدين فى العاصمة واشنطن لتأمين مراسم التنصيب.

وأوضح أنه تم إغلاق معظم الطرق التى تؤدي لـ واشنطن، وأنه تم إلغاء الحفل الشعبي الذى يتم حالة فوز أى رئيس، وأن المواطنين يذهبون ويحضرون.

ولفت إلى أنه تم وضع اعلام لـ ضحايا فيروس كورونا، واعلام أمريكا فقط.

وأشار إلى أن الحفل سيحضره 1000 شخص فقط، موضحًا أنه فى العام الماضى حضر حوالى 300 ألف مواطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحرس الوطني الأمريكي ينشر أكثر من 20 ألف جندي لتأمين مراسم تنصيب بايدن

البنتاجون ينشر 25 ألف جندي لتأمين حفل تنصيب بايدن

"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن

انتشار مكثف لقوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن.. فيديو

هدد باستخدام السلاح لرفض بايدن.. القبض على مسئول أمريكي

مفاجأة.. مخاوف أمريكية من حدث خيانة من داخل قوات الحرس الوطني

ترشيحاتنا

خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

غليان في نادي الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

السفير الأمريكي في إسرائيل يشن هجومًا ضاريًا على بايدن

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول