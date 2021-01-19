25 ألف من الحرس الوطني يأمنون حفل تنصيب جو بايدن

قال الكاتب الصحفى محمد البديوي، إن هناك إجراءات أمنية مشددة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن كرئيسًا للبلاد غدًا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك حوالى 25 ألف من الحرس الوطنى متواجدين فى العاصمة واشنطن لتأمين مراسم التنصيب.





وأوضح أنه تم إغلاق معظم الطرق التى تؤدي لـ واشنطن، وأنه تم إلغاء الحفل الشعبي الذى يتم حالة فوز أى رئيس، وأن المواطنين يذهبون ويحضرون.





ولفت إلى أنه تم وضع اعلام لـ ضحايا فيروس كورونا، واعلام أمريكا فقط.





وأشار إلى أن الحفل سيحضره 1000 شخص فقط، موضحًا أنه فى العام الماضى حضر حوالى 300 ألف مواطن.



