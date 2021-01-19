60 دقيقة | الجونة يحاول والزمالك يستمر في إهدار الفرص

مرت 60 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك والجونة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في اللقاء المقام الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.





وشهدت أحداث الشوط الثاني من المباراة ضغطا هجوميا من قبل لاعبي الجونة من أجل إحراز هدف التعادل في شباك الزمالك.





وفي الدقيقة "54"، أهدر أشرف بن شرقي فرصة حقيقية من خلال ا نفراد تام بالمرمى ولكنه فضل تمرير الكرة إلى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سقط وحكم اللقاء لم يحتسب شيء.



