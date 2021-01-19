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رياضة

60 دقيقة | الجونة يحاول والزمالك يستمر في إهدار الفرص

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:22 م
لقاء الزمالك والجونة
لقاء الزمالك والجونة
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حسام الحارتي
مرت 60 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك والجونة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في اللقاء المقام الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وشهدت أحداث الشوط الثاني من المباراة ضغطا هجوميا من قبل لاعبي الجونة من أجل إحراز هدف التعادل في شباك الزمالك.

وفي الدقيقة "54"، أهدر أشرف بن شرقي فرصة حقيقية من خلال انفراد تام بالمرمى ولكنه فضل تمرير الكرة إلى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سقط وحكم اللقاء لم يحتسب شيء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والجونة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة "10"، تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة  من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة. 

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء من نصيب يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك بعد تدخل عنيف على أقدام محمد نجيب.

وفي الدقيقة "21"،  تمكن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الانفراد بحارس مرمي الجونة ليقوم بتسديد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس إسلام طارق ببراعة على مرماه.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد "16" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة من جدول ترتيتب الدوري المصري الممتاز .

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح 

خط الوسط : طارق حامد - إمام  عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف  أوباما – محمود شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم 

خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي

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