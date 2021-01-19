عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟





منذ أن أطلت مي عز الدين على الشاشة، وهي تتمتع بجمال مميز ووجه طفولي وعيون عشقها الجمهور، حيث شبهها محبيها بالنجمة الراحلة زبيدة ثروت ، لكن مي عز الدين حتى الآن لم تقدم على خطوة الزواج، ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان.









في كل لقاء إعلامي تظهر فيه مي عز الدين، يُطرح عليها سؤال " انتي جميلة ليه متجوزتيش " ، فهي فتاة أحلام العديد من الشباب وتملك مقومات جمالية مع شخصيتها المقوية المميزة، مما يجعل أمر عدم زواجها حتى الآن مثيرًا للاستفهام بالنسبة لجمهورها .







في 2016 خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ، قالت مي عن عدم زواجها أنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا ، وأنها كـ " أي بنت" يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب .





وفي لقاء آخر قالت مي عز الدين أن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها ، وهو ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن ، كلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت .

41 عام أتمتها اليوم النجمة مي عز الدين ، التي بدأت مشوارها الفني وهي عمرها 17 عام ، لتقدم مجموعة متنوعة مميزة من الأعمال السينمائية و الدرامية جعلتها تحصد لقب " البرنسيسة " ، وكان آخرها مسلسل خيط حرير الذي حقق نجاحًا مبهرًا .