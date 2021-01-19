ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:46 م
مي عز الدين
مي عز الدين
Advertisements
رشا عوني
41 عام أتمتها اليوم النجمة مي عز الدين ، التي بدأت مشوارها الفني وهي عمرها 17 عام ، لتقدم مجموعة متنوعة مميزة من الأعمال السينمائية و الدرامية جعلتها تحصد لقب " البرنسيسة " ، وكان آخرها مسلسل خيط حرير الذي حقق نجاحًا مبهرًا . 

منذ أن أطلت مي عز الدين على الشاشة، وهي تتمتع بجمال مميز ووجه طفولي وعيون عشقها الجمهور، حيث شبهها محبيها بالنجمة الراحلة زبيدة ثروت ، لكن مي عز الدين حتى الآن لم تقدم على خطوة الزواج، ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان.


في كل لقاء إعلامي تظهر فيه مي عز الدين، يُطرح عليها سؤال " انتي جميلة ليه متجوزتيش " ، فهي فتاة أحلام العديد من الشباب وتملك مقومات جمالية مع شخصيتها المقوية المميزة، مما يجعل أمر عدم زواجها حتى الآن مثيرًا للاستفهام بالنسبة لجمهورها .

في 2016 خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ، قالت مي عن عدم زواجها أنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا ، وأنها كـ " أي بنت" يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب .

وفي لقاء آخر قالت مي عز الدين أن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها ، وهو ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن ، كلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمى للسناجل.. هؤلاء الفنانات عازبات

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

بسبب خيط حرير.. أيتن عامر توجه رسالة لـ مي عز الدين

يوسف عثمان لـ كاميرا صدى البلد: اتصدمت من ردود الفعل على مسلسل خيط حرير "فيديو"

شاطرة وموهوبة .. غادة عبد الرازق تتغزل في نجاح مي عز الدين بمسلسل خيط حرير.. شاهد

بمشاهد الفلاش باك.. مي عز الدين تخلق روحا جديدة بالدراما في خيط حرير

ترشيحاتنا

نور عمر دياب ترد على المتنمرين عليها بـ عنف | شاهد

الكمامة القماش لا تحمي من سلالة فيروس كورونا الجديدة

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

استبعاد عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في تأمين بايدن لسبب خطير

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور

أبرز العوامل المؤدية إلى خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك