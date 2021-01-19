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مكاشفة ومصارحة.. برلماني يكشف تفاصيل بيان وزير الإعلام في مجلس النواب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:40 م
النواب
النواب
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عادل نصار
كشف النائب عمرو دويس أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل حضور بعض من الوزراء إلى البرلمان ، مؤكدا أن المجلس يقوم بتقيم الوزراء.

وأضاف  أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بيان وزير الإعلام أسامة هيكل كان مثمرا وواضحا جدا، متابعا ذهبنا في النقاش إلى كل ما يخص مدينة الإنتاج الأعلامي.

وتابع امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك بعض الأمور متعلقة بفندق موجود داخل المدينة وعلاقة الوزير مع الإعلاميين ودارة الوزير لملف الإعلام الوطني ومواجهة الإعلام المضاد، مشيرا إلى أن النقاشات مع الوزير كانت مكاشفة ومصارحة.

وقال هيكل، في كلمته بالجلسة العامة إنه فور تكليفه عمل على محورين الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

أما المحور الثاني، فيتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية: المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في السابق كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات. وقال إن وزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.

وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.


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