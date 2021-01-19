ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

1 من كل 10 أشخاص.. دراسة جديدة تكشف معدل إصابات موجة كورونا الثانية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:05 م
اختبار كورونا
اختبار كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موجته الثانية كان سببا في زيادة الدراسات التي تجرى على المرضى، ومنها دراسة أظهرت فيها البيانات أن واحدًا من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة أثبتت إصابتهم بأجسام مضادة لـ كوفيد-19 في ديسمبر ، أي ضعف العدد المسجل في أكتوبر تقريبًا.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تشير التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن ما بين 8٪ من الأشخاص في أيرلندا الشمالية و 12٪ من الأشخاص في إنجلترا أظهروا علامات إصابة سابقة بفيروس كوفيد -19، وفي أكتوبر ، تراوحت إيجابية الأجسام المضادة من 2٪ إلى 7٪ في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

فيما تم تسجيل 6586 حالة وفاة بسبب كوفيد في المملكة المتحدة في الأسبوع الذي انتهى في 8 يناير، وبذلك يصل إجمالي عدد المسجلين حتى الآن ما يقرب من 96000، وما يقرب من ربع الوفيات كانوا أشخاصًا يعيشون في دور رعاية، وفي شهر يوليو، كانت الوفيات في دور الرعاية تمثل 40% منها.

وبحسب الدراسة يتم اجراء الاختبارات بانتظام لمعرفة كل من العدى الحالية والأجسام المضادة التي تشير إلى عدوى سابقة، ويتم اختبار الأشخاص المشاركين في الاستطلاع سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا، لاستخدامه في تقدير مدى انتشار كل من الفيروس والأجسام المضادة بين السكان.

والأجسام المضادة هي بروتينات في الدم تقاوم عدوى معينة، يقوم الجسم بتطويرها إذا أصيب شخص ما بالعدوى ، أو حاربها الجسم ، أو تم تطعيمه، وتصدرت يوركشاير وهامبر الرسم البياني مع 17 ٪ من الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة إيجابية ، تليها العاصمة لندن.

وقال البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات في كلية طب وارويك: "تُظهر هذه الدراسة أن الإصابة بفيروس كوفيد-19 منتشرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، حيث يُقدر أن شخصًا واحدًا من كل 10 أشخاص مصاب بالفيروس حتى ديسمبر 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء بريطانيا في خطر .. جونسون معزول للمرة الثانية ويزعم: جسدي مليء بالأجسام المضادة | فيديو

دراسة: الإصابة بفيروس كورونا تمنح المتعافي مناعة 6 أشهر

دراسة: مرضى الملاريا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أحدث الدراسات.. تأثير فيروس كورونا على الرجال.. طفرات العدوى تساعد في انتشاره.. معلومات جديدة عن بلازما المتعافين

مفاجأة.. فيروس كورونا موجود منذ القدم ويصيبنا سنويا

بعد إصابتها بالفيروس 3 مرات.. حنان لطفي تروى تفاصيل معاناتها مع كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

بعد إجراء القرعة اليوم.. بايرن ميونيخ منافس محتمل في طريق الأهلي بمونديال الأندية

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

بجاكيت لامع.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور