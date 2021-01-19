بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 ألفا و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





فيما سجلت السلطات البريطانية 1610 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليكون أعلى معدل وفيات منذ ظهور الفيروس في بريطانيا.





فيما كشفت تقديرات السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخص واحد من كل 8 مواطنين بالبلاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى ديسمبر من العام الماضي 2020.





ويشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن هذه الأرقام تعادل ما يقرب من 5.4 مليون مواطن في إنجلترا أصيبوا بالفيروس بالفعل خلال الفترة الماضية.





كما تشير بيانات الأجسام المضادة الخاصة بالعدوى في المنازل الخاصة إلى أن واحدًا من كل 10 في ويلز أصيب أيضا بالفيروس حتى ديسمبر الماضي، إلى جانب واحد من كل 13 في أيرلندا الشمالية وواحد من كل 11 في أسكتلندا.





وجد مكتب الإحصاء الوطني "تباينًا كبيرًا" بين المناطق في إنجلترا، حيث تشير التقديرات إلى أن 17٪ من الأشخاص في المنازل الخاصة في يوركشاير وهامبر قد ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة في ديسمبر، مقارنة بـ 5٪ في جنوب غرب إنجلترا.



