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تنشيط السياحة: هناك نتائج ملموسة لخطة الترويج للسياحة المصرية عالميا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، اخر الطرق التي تسعى الهئية من خلالها لتنشيط السياحة في مصر.

وقال يوسف،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إننا نحاول من خلال عدة طرق تحقيق أعلى عائد، مضيفا أنه يتم التعاون مع أشهر مدوني العالم لتنشيط السياحة المصرية.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه نعمل وفقا لقواعد محددة في هذا الاطار وعلى أساسها التفاعل الكبير، مشير إلى أن المدونين العالميين الذين يزورون المناطق السياحية طريقة جديدة للترويج لمعالم المصرية.

وأكمل يوسف، أن هناك نتائج ملموسة للتوريح للسياحة المصرية عالميا من قبل المدونين مشاهير السوشيال ميديا.

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