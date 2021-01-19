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أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأوغندي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الاوغندى يورى موسیفینی بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس بعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا". 

وتابع الرئيس: "وإنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق".

وأوضح: "كما أود أن أعرب عن تطلعى للعمل معًا في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين". 

واختتم الرئيس: "فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".
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