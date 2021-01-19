اقتصاد الكويت.. وزير التجارة: لجنة فنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قرارا بتشكيل (اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق) يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة .

قالت التجارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة أنباء الكويت، إن اللجنة ستعمل على وضع قواعد شرف المهنة الواجب الإلتزام بها لمراقبة الحسابات وإعادة النظر بصورة دورية في القواعد والأسس المحاسبية.



وأضافت أن من مهام اللجنة أيضا إجراء البحوث والدراسات لتطوير مهمة مراقبة الحسابات وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر.