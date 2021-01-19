ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الكويت.. وزير التجارة: لجنة فنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 م
فيصل المدلج
فيصل المدلج
Advertisements
قسم الاقتصاد

 أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قرارا بتشكيل (اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق) يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة.

قالت التجارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة أنباء الكويت، إن اللجنة ستعمل على وضع قواعد شرف المهنة الواجب الإلتزام بها لمراقبة الحسابات وإعادة النظر بصورة دورية في القواعد والأسس المحاسبية.


وأضافت أن من مهام اللجنة أيضا إجراء البحوث والدراسات لتطوير مهمة مراقبة الحسابات وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر النص النهائي للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد إحالتها لرئيس الجمهورية

ننشر تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في عهد نواف الأحمد

ضمن 15 وزيرا .. 10 وجوه جديدة في الحكومة الكويتية

إصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

الكويت تعلن استمرار صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية وأصحاب العمل

الأكبر في تاريخ الوزارة.. ‏التجارة الكويتية تضبط أكبر عملية غش تجاري بمواد غذائية مقلدة

ترشيحاتنا

وكيل إعلام النواب: أسامة هيكل رفع مرتبه ليصل إلى 100 ألف جنيه شهريا

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في سجل مشاركاته بـ مونديال الأندية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

الأهلي يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية

ابنة ترامب تستغل آخر ليلة له في البيت الأبيض وتعلن خطوبتها

تأجيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.. اعرف الموعد الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا