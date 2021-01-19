ملخص وهدف المباراة المثيرة بين الزمالك والجونة ..فيديو

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحراز الهدف الأول وتمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10" من عمر اللقاء.



