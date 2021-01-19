رئيس النواب: نتطلع لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه ‏اليوم الثلاثاء- « وامكيني ميني» سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.‏





في مستهل اللقاء، رحب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بوامكيني ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، معربًا عن تقدير سيادته للسيد السكرتير العام لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومؤكدًا على أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الإقتصادي والتجاري داخل القارة الإفريقية، ونوه سيادته فى ذلك الصدد إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلًا عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية قد صدر تحت الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القاري الإفريقي.





كما دعا الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى بذل أقصى مساعيه في الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقي الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التى يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها، مبديًا اهتمام مصر بلعب دور محوري في بناء قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال، انطلاقًا من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة.





من جانبه، أعرب وامكيني ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبديًا تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في ضوء دور مصر الرائد في القارة الإفريقية، كما تقدم سيادته بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.



