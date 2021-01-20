حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 / 1 / 2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 20 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادًا للتفاني في عملك.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: عطارد بمنزل المشروعات يمنحك يقظة وثقة بالنفس ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.
صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالعصبية والتوتر.. من المهم أن تتفادى الصدام مع من حولك
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتصرف بحب وود ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: في هذه الفترة.. أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا: اهتم بحماية حقوقك وحافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على تقوية الروابط العاطفية مع من تحب.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: عطارد في برجك يمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش.. من المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.