حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 / 1 / 2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 20 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادًا للتفاني في عملك.

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الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة. مهنيا وماليا: عطارد بمنزل المشروعات يمنحك يقظة وثقة بالنفس ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة





برج الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك. صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك



برج الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح. عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك





برج السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالعصبية والتوتر.. من المهم أن تتفادى الصدام مع من حولك





برج الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم فقط انتبه لحقوقك. عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية





برج العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتصرف بحب وود ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك









برج الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا: في هذه الفترة.. أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك. مهنيا: اهتم بحماية حقوقك وحافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا









برج العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على تقوية الروابط العاطفية مع من تحب. مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي





برج القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب. مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة





برج الجدي من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك



برج الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: عطارد في برجك يمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف







