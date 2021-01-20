ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 / 1 / 2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 20 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادًا للتفاني في عملك.
 
اقرأ أيضًا:

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: عطارد بمنزل المشروعات يمنحك يقظة وثقة بالنفس ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة

برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.
صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك

برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك

برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالعصبية والتوتر.. من المهم أن تتفادى الصدام مع من حولك

برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية

برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتصرف بحب وود ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك


برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: في هذه الفترة.. أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا: اهتم بحماية حقوقك وحافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا


برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على تقوية الروابط العاطفية مع من تحب.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي

برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك

برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: عطارد في برجك يمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف


برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش.. من المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 17 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 1/18 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع طفيف لحالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

أخبار الزمالك | احتلال صدارة الدوري .. وسبب استبدال بن شرقي أمام الجونة

فور وصوله إلى واشنطن.. بايدن يوجه نصيحة للأمريكيين

مفاجأة.. ترامب يدعو الشعب الأمريكي للصلاة من أجل بايدن

Advertisements

تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

بعد إيقاف محمد الشناوي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

وزير خارجية بايدن يكشف موقفه من الحوثيين ونقل السفارة الأمريكية من القدس

على رأسهم محمد علي كلاي.. ترامب يأمر بإنشاء حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوكار لتفخيخ عقول الصغار.. مشاهد غريبة للأطفال داخل الفصول ينشرها الحوثي في اليمن | فيديو

بعد نقلها من جواره.. كلب يسحل بقرة جارته حتى الموت.. صور

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو