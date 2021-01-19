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أخبار العالم

الجمهوريون ينقذون رقبة ترامب من الإدانة في محاكمة الشيوخ

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:25 م
ترامب
ترامب
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رفض عدد من النواب الجمهوريين إدانة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال محاكمته للمرة الثانية أمام مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على العنف، وذلك بعد أحداث العنف والفوضى التي شهدها الكونجرس "الكابيتول هيل"، وذلك خلال الجلسة المشتركة للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة ليكون الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت السيناتور جوني إرنست، وهي جمهورية من ولاية أيوا، للصحفيين في مبنى الكابيتول إنها لا تعتقد أن إدانة رئيس سابق في محاكمة عزل أمر دستوري، لتنضم إلى السيناتور توم كوتون، وهو جمهوري من أركنسو، في هذا الرأي.

وأشارت إرنست إلى أن أولويتها المضي قدما للنظر في تعيينات إدارة الرئيس بايدن، وليست قضاء الوقت في محاكمة ترامب الذي ترك منصبه. 

وتساءلت: "لماذا نفعل ذلك عندما يترك الرئيس منصبه؟". 

وبسؤالها حول ما إذا كانت تعتقد أن إدانة دونالد ترامب بمجرد ترك منصبه يعتبر دستوريا، قالت: "لا أعتقد ذلك". 

وأضافت: "لقد قرأت الحجج على الجانبين، لكنه ليس رئيسنا بعد الغد"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت لمداوة الجراح"، وهي الجملة التي اعتاد بايدن على قولها منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي. 

وتشير تعليقات إرنست إلى  شريحة متنامية من النواب الجمهوريين، في حين أوضح العديد من الأعضاء أنهم محبطون من تصرفات ترامب في 6 يناير، بل إن البعض يجده مسئولا عما حدث.
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