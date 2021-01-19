بعد هجومه الأخير.. رد ناري من أحمد موسى على وزير الإعلام

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على وزير الإعلام أسامة هيكل وزير الإعلام، قائلا:"حيرتنا معاك يا أسامة هيكل، وكتب هيكل على صفحته على الفيس بوك حيرتنا معاك يا أحمد موسى".





وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنا دعمت أسامة هيكل فور توليه وزارة الدولة للإعلام، متابعا أنه أشعر بالسعادة بما تحدث به نواب البرلمان بشان وزير الدولة للإعلام.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن وزير الإعلام لديه مشكلة مع 95% من الإعلاميين، ولا يوجد أحد يشيد به، متسائلا :"أين دور وزارة الإعلام وخطتها الإعلامية".





وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أداء وزير التعليم العالي مشرف ولا أحد يستطيع إنكار جهوده، قائلا :"كل التحية والتقدير لوزير التعليم العالي لجهوده في الوزارة".



