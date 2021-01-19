مساعد وزير التعليم الأسبق: دمج امتحانات الفصلين في هذه الحالة





قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إنه من المتوقع بدء الفصل الدراسي الثاني بشكل طبيعي ، سواء بالنسبة لكيفية الحضور ، أو إجراء الامتحانات .





وأضاف "مسعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في ظل التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، وقلة أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيكون حضور الطلاب في مقر المدارس والجامعات بشكل طبيعي كما كان خلال الفصل الدراسي الأول .





وأوضح ، أنه في حالة معاودة ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى ، فسيكون هناك حلولا بديلة مثل الاعتماد الكلي على التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الالكترونية ، كما هو الحال في العديد من الدول ذات الإصابات المرتفعة .





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وتابع ، أنه في هذه الحالة سيتم إجراء الامتحانات بطريقة الدمج للفصلين مجمعين ، ولكن الأمر متوقف على الحالة الصحية التي سنشهدها عند إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وكذلك بداية الفصل الدراسي الثاني .





وأشار مساعد وزير التعليم الأسبق ، إلى أن فترة توقف الدراسة والتي جاءت بناءًا على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا ، هي فترة توقف طبيعية لأنها جاءت آخر الفصل الدراسي ، بعد الانتهاء من معظم المقررات الدراسية بالكليات والمدارس .