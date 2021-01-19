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رياضة

رضا شحاتة: الهزيمة من الزمالك لن تؤثر علينا ونفكر في المباريات المقبلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:27 م
رضا شحاتة
رضا شحاتة
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محمد رشاد
أكد رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن الخسارة من الزمالك كانت ستؤثر على فريقه إذا لم يكن له نظام، مشيرًا إلى أنه يفكر في المباريات المقبلة.

وتعرض الجونة للخسارة من نادي الزمالك بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري we المصري.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات عقب المباراة، "مباراة جيدة، والأداء كان مميزا من الفريقين، في بداية المباراة لم نكن جيدين وبدأنا ندخل في المباراة بعد ذلك".

وأضاف "نعمل على العمل الجماعي ولا نقف على لاعب، يجب أن يكون شكلنا واضح وثابت وعندما نقوم بإخراج لاعب أو ندخل لاعب يكون شكلنا ثابت، و شكلنا أصبح جيدا".

واختتم رضا شحاتة "ممكن الخسارة تؤثر علينا إذا لم يكن لدينا نظام ولكن نحن لدينا نظام، وخسرنا أمام فريق كبير مثل نادي الزمالك، ونفكر في المباريات المقبلة، وخلال الفترة المقبلة لن نتعاقد مع أي لاعب، نحن في حالة استقرار حاليا".

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