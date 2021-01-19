شاهد.. إطلاق أول سينما سيارات في الرياض بالسعودية

اعلنت احدى شركات السينما الخاصة بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق أول سينما سيارات في المملكة بمدينة الرياض ، حيث يمكن مشاهدة العروض السينمائية ضمن فعالية وميض الرياض داخل السيارة .

واوضحت شركة موفي سينما خلال افتتاح سينما السيارات ان مساحة الشاشة تبلغ 200 متر، فيما يضم الموقع مواقف تتسع لأكثر من 150 سيارة، ومزود بنظام صوتي مرتبط بسماعات السيارة، علاوة على توافر منطقة Food Truck، يستفاد منها عبر التطبيقات الإلكترونية.

وحددت شركة سينما السيارات المكان المقام به هذه الفاعلية وهو حى العرض مقابل جامعة اليمامة شمال مدينة الرياض .

و أوضح فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض من خلال تغريده في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق فعالية سينما السيارات في المملكة تحت شعار وميض الرياض، حرص الأمانة على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة وتهيئ البيئة المناسبة للتفاعل مع المدينة .

واضاف فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض انه سيكون هناك 3 عروض سينمائية يوميا تشمل أفلاما عالمية وعربية .

واكد فيصل بن عياف ان سينما السيارات تاتى من خلال حرص أمانة مدينة الرياض على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية، بما يعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة.