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رياضة

النني يحتفل بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:37 م
النني
النني
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مصطفى كرم
احتفل محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، بفوز فريقه أمس، الإثنين، على نيوكاسل يونايتد في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشر محمد النني، مجموعة من الصور له مع أصدقاء بالفريق احتفالا بالفوز بـ 3 أهداف مقابل لا شيء. 

وفاز فريق أرسنال على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان متسيدًا بالكامل على أحداث الشوط الأول، وسط تكتل دفاعي من لاعبي نيوكاسل يونايتد، وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 15، لكن دارلو حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الجابوني أوباميانج الهدف الأول لـ أرسنال في الدقيقة 50، قبل أن يضاعف زميله بوكايو ساكا من تقدم الجانرز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وأكد أوباميانج انتصار ارسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 77.


وشارك محمد النني بديلًا مع ارسنال منذ الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 27 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.

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