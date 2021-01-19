قصة شعر جديدة.. ياسمين رئيس تتألق مع زوجها فى أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها صورة جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تبرز جمالها.
وظهرت بها ياسمين رئيس، بجاكيت انيق ملون بألوان زاهية وجذابة، ومميز بتفصيلة شبابية جذابة تبرز جمالها.
واختارت قصة شعر جديدة ومختلفة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت .
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها، ووضعت نظارة شمسية باللون البني.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع قرط بسيط باللون الفضي.