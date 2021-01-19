قصة شعر جديدة.. ياسمين رئيس تتألق مع زوجها فى أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس ، متابعيها صورة جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تبرز جمالها.





وظهرت بها ياسمين رئيس ، بجاكيت انيق ملون بألوان زاهية وجذابة، ومميز بتفصيلة شبابية جذابة تبرز جمالها.

واختارت قصة شعر جديدة ومختلفة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت .





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها، ووضعت نظارة شمسية باللون البني.



