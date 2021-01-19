أحمد موسى: ما حدث في مجلس النواب اليوم يعد محاكمة لـ وزير الإعلام أسامة هيكل

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن ما حدث اليوم في مجلس النواب يعد محاكمة لوزير الإعلام أسامة هيكل، لافتا إلى انه طلب منه رد الأموال الذي أخذها.





وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا اتهام واضح في المجلس أثناء رئاسته مدينة الأنتاج الإعلامي.





أكد أن وزير الأعلام تجاوز الحد الأقصى للأجور، وأشعر بالسعادة بما تحدث به نواب البرلمان بشأن وزير الدولة للإعلام.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن وزير الأعلام لديه مشكلة من 95% من الإعلاميين، ولا يوجد أحد يشيد به، متسائلا :"أين دور وزارة الإعلام وخطتها الإعلامية".





أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أداء وزير التعليم العالي مشرف ولا أحد يستطيع أنكار جهوده، قائلا :"كل التحية والتقدير لوزير التعليم العالي لجهوده في الوزارة".



