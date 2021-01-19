أستاذة بجامعة عين شمس: الدعوة أمانة ولابد أن تكون بلغة سليمة

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى محاضرات دورة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس ، بعنوان “الأساليب الأدبية والإنشائية” ، لـ ٥٠ إمامًا من الأئمة المتميزين التابعين لمديريات أوقاف القاهرة والجيزة والقليوبية، حاضرت فيها الدكتورة منال محرم عبد المجيد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس.





وفي محاضرتها أبدت الدكتورة منال محرم عبد المجيد سعادتها بهذه الدورة ، مؤكدة أن دور الدعاة عظيم ، لأنهم يقومون بعمل عظيم هو الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، يقول تعالى : “وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا” ، فالدعوة أمانة ورسالة للبشرية ، وتقتضي أن تكون لغة صاحبها سليمة ، وأن يكون متمكنًا من أساليب اللغة العربية ، ولا يتمكن اللسان من أساليب اللغة إلا بالصياغة السليمة.





ودارت المحاضرة حول أساليب الخبر والإنشاء ، موضحةً أن الإنشاء لغة هو : الإيجاد والإبداع ، وأسلوب الإنشاء لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا لذاته ، ولا يتحقق الإنشاء إلا إذا تلفظت به ، وينقسم الأسلوب الإنشائي في اللغة العربية إلى قسمين هما: الإنشاء الطلبي وهو الذي يستدعي مطلوبًا غير حاصل في ذهن المتكلم وقت الطلب ، متناولةً العديد من الأمثلة والتدريبات على ذلك ، ومنها : قوله تعالى :” خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”.





وأما القسم الثاني : الأسلوب الإنشائي غير الطلبي : وهو ما لا يستدعي مطلوبًا وقت الطلب ، بل هو تصوير لذات المتكلم وما يدور في أعماقه ، ومن صيغ أفعال المدح والذم ، والترجي ، والتعجب ، وألفاظ العقود ، والقسم ، ولفظ الردع ، متناولة العديد من الأمثلة بالشرح والتحليل.



