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رياضة

باتشيكو يشكر مسئولي بتروسبورت ويؤكد: اللاعبون قدموا أداء قويا والتزموا بالتعليمات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:35 م
باتشيكو
باتشيكو
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حسام الحارتي
حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه الشكر لمسؤولي ملعب بتروسبورت على اهتمامهم بصيانة الملعب قبل مباراة اليوم أمام الجونة.


ووجه باتشيكو التهنئة للاعبي فريقه على الأداء في مباراة الجونة خاصة وأنها كانت صعبة أمام منافس لم يخسر قبل لقاء اليوم.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة  أن اللاعبين قدموا أداء قوي والتزموا بالتعليمات، والزمالك حقق فوزا مستحقا.


وأشار إلى أن المدير الفني للجونة حاول إجراء تعديلات أثناء سير المباراة لتحقيق التعادل ولكن الزمالك نجح في تحقيق هدفه، وأوضح أن المنافس يضم لاعبين متميزين.


وأضاف باتشيكو أن كل لاعبي الزمالك كانوا يشاركون في المهام الدفاعية، والفريق أهدر العديد من الفرص للتسجيل.


 موضحا أن الجونة لم يخلق فرص للتسجيل في الشوط الثاني في حين أن الزمالك كان أكثر تنظيما.



وأضاف أنه من الصعب الحديث عن بطل الدوري حاليا لأن المشوار لا يزال طويلا، ويجب أن يعمل الفريق بتواضع بعد تصدر الدوري في الفترة الحالية  ويعمل على الفوز في كل لقاء يخوضه، موضحا أن مباراة أسوان المقبلة ستكون صعبة.


وشدد المدير الفني على أنه يحرص على تدريب اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وأضاف أن الفريق لم ينجح في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهم.



وأضاف باتشيكو أنه دفع بأشرف بن شرقي مهاجما وأنه تحدث مع اللاعب قبل المباراة بشأن مركزه وتقبل اللاعب الأمر، وسيعود بن شرقي لمركزه في المباريات المقبلة.


وأضاف أن مصطفى فتحي طلب الخروج معارا كي يشارك في المباريات خلال الفترة المقبلة، ووافق الجهاز الفني على طلب اللاعب.


 الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض رصيده إلى 19 نقطة لينفرد بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث
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