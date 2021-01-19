باتشيكو يشكر مسئولي بتروسبورت ويؤكد: اللاعبون قدموا أداء قويا والتزموا بالتعليمات

حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه الشكر لمسؤولي ملعب بتروسبورت على اهتمامهم بصيانة الملعب قبل مباراة اليوم أمام الجونة.
ووجه باتشيكو التهنئة للاعبي فريقه على الأداء في مباراة الجونة خاصة وأنها كانت صعبة أمام منافس لم يخسر قبل لقاء اليوم.
وأضاف في تصريحات عقب المباراة أن اللاعبين قدموا أداء قوي والتزموا بالتعليمات، والزمالك حقق فوزا مستحقا.
وأشار إلى أن المدير الفني للجونة حاول إجراء تعديلات أثناء سير المباراة لتحقيق التعادل ولكن الزمالك نجح في تحقيق هدفه، وأوضح أن المنافس يضم لاعبين متميزين.
وأضاف باتشيكو أن كل لاعبي الزمالك كانوا يشاركون في المهام الدفاعية، والفريق أهدر العديد من الفرص للتسجيل.
موضحا أن الجونة لم يخلق فرص للتسجيل في الشوط الثاني في حين أن الزمالك كان أكثر تنظيما.
وأضاف أنه من الصعب الحديث عن بطل الدوري حاليا لأن المشوار لا يزال طويلا، ويجب أن يعمل الفريق بتواضع بعد تصدر الدوري في الفترة الحالية ويعمل على الفوز في كل لقاء يخوضه، موضحا أن مباراة أسوان المقبلة ستكون صعبة.
وشدد المدير الفني على أنه يحرص على تدريب اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وأضاف أن الفريق لم ينجح في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهم.
وأضاف باتشيكو أنه دفع بأشرف بن شرقي مهاجما وأنه تحدث مع اللاعب قبل المباراة بشأن مركزه وتقبل اللاعب الأمر، وسيعود بن شرقي لمركزه في المباريات المقبلة.
وأضاف أن مصطفى فتحي طلب الخروج معارا كي يشارك في المباريات خلال الفترة المقبلة، ووافق الجهاز الفني على طلب اللاعب.
الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض رصيده إلى 19 نقطة لينفرد بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث