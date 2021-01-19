الداخلية في يوم.. الوزارة تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة.. الوفد يتفقد قطاع الإعلام والعلاقات وأكاديمية الشرطة.. ومواصلة الحملات الأمنية لضبط تجار المخدرات والعناصر الإجرامية

- وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة

- ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة عدم ارتداء الكمامة

- ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 طربة حشيش بكفر الزيات

- ضبط عنصر إجرامي خطر بالإسكندرية بحوزته أسلحة نارية









استقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة وفدًا من الإعلاميين الأفارقة.





تفقد الإعلاميون الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح حول المهام التى يضطلع بها القطاع، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار والمعلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة ، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية ، وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود الوزارة فى مجال مختلف المجالات.





كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التى تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية ، وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم فى الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.





وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة فى شتى مجالات العمل الأمنى، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية .

كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.





ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.





ومن ناحية أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16512 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16307 أشخاص، و205 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 649 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 202 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1118 أرجيلة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





وذلك فى إطار صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية ، تم إستهدافه وضبط حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.





تمكن قطاع الأمن العام من تحديد محل هروب واختباء أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وسبق اتهامه فى 15 قضية "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف – سلاح نارى – ضرب ومحكوم عليه بالسجن 25 سنة "فى قضيتى شروع فى قتل- استعمال قوة"، بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.