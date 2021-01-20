جامعة حلوان : 6 خدمات تقدمها وحدة مكافحة العدوى تستهدف أداء رعاية وعناية صحية جيدة للمرضى.. خدمة الطوارئ الطبية في الحرم الأبرز

الطب الوقائي بجامعة حلوان يعرض خدمات وحدات الطوارئ

جامعة حلوان:

6 خدمات تقدمها وحدة مكافحة العدوى

وحدات الطوارئ ومكافحة العدوى تهدف لتقديم رعاية صحية جيدة للمرضى





تُعد وحدة الطوارئ بإدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان هي إحدى الوحدات الهامة التي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، وذلك من خلال أحدث التجهيزات الطبية اللازمة التي تخدم المرضى.





وتتضمن خدمات وحدة الطوارئ:





1 ـ تقديم خدمة الطوارئ الطبية اللازمة لطلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي وإعطاء العلاج اللازم على مدار الأسبوع من خلال طاقم طبي من أطباء وتمريض وسائقي إسعاف وكذلك تغطية وحدة الطوارئ بالمدينة الجامعية بالألف مسكن والمطرية.





2 ـ تحويل الطلبة إلى المستشفيات المتعاقد معها من قبل الجامعة و المستشفيات المتخصصة عند عدم مقدرة تقديم الخدمة اللازمة تبعا لحالة المريض بواسطة سيارات إسعاف مجهزة.





3ـ الإشراف على تطبيق معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى بوحدات بالطوارئ.





٤ - عمل الكشف الطبى اللازم لطلبة المدن الجامعية عند التسكين بالمدن الجامعية.





٥- الإشراف الطبى على الفعاليات الرياضية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بتوفير طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة.





٦ ـ الإشراف الطبى على اللجان الخاصة أثناء فترة الامتحانات .





٧ ـ المشاركة في أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين أثناء بداية العام الدراسي.





٨ ـ عمل الاحصائيات الشهرية للتردد بالعيادات والإسعاف والانجازات والاحتياجات والحلول المقترحة.





اقرأ أيضاً:





وأيضا تعد وحدة مكافحة العدوى بجامعة حلوان هي إحدى وحدات إدارة الطب الوقائي بالجامعة، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم رعاية وعناية صحية جيدة للمرضى من خلال مراقبة ومكافحة ومنع العدوى، وتعتبر تلك الوحدة المسئولة عن وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى، ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات والرفع بالمخالفات، ورصد حالات العدوى وتحديد أسبابها والعمل على تفاديها مستقبلاً.





وأعلنت الجامعة عن عدة خدمات تقدمها الوحدة بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وهى:





1- عمل عقد مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات الطبية بجميع الكليات داخل الحرم الجامعى ووحدات الطوارئ داخل وخارج الحرم الجامعي.





2-المشاركة فى أعمال الكشف الطبى للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.





3-عمل دورات تدريبية غير دورية ومحاضرات للعاملين على أسس مكافحة العدوى وطرق تطبيقها.





4- تطبيق المؤشرات والاختبارات الخاصة للتأكد من كفاءة التعقيم بجميع أجهزة التعقيم "الأوتوكلافات" الموجودة بالحرم الجامعى.





5- المرور الدورى لمتابعة إجراءات تنفيذ أساليب التحكم فى العدوى.





6-متابعة توفير المستلزمات اللازمة لمكافحة العدوى وتم توزيعها على الكليات داخل وخارج الحرم الجامعى ومبنى الطوارئ ومبنى الإدارة الطبية.





وتقدم هذه الخدمات بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة الطبية والدكتور محمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي.