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محافظات

حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:00 م
الجيزة تواصل فرض
الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع
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محمد الصاحي - أحمد زهران

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة  بفض الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات بأحياء شمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة .


وذلك في إطار الحملات المتتابعة التي تشنها محافظة الجيزة لضبط الشارع تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .


وأكد محافظ الجيزة على أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للحد من إنتشار مرض كورونا ومنع التعدى لتسهيل حركة السيارات والمارة والحفاظ على الطرق والمحاور من الأثار السلبية الناتجة عن إشغالات الباعة الجائلين والمحلات.

 ‏شملت الحملة:-

 ‏* سوق التلات ببولاق الدكرور وتم إزالة كافة الأسواق العشوائية وإعادة الإنضباط للشارع

 ‏* شن حملة موسعه علي الأسواق بمنطقة المنيب تم خلالها أيضا مصادرة كافة الإشغالات الناتجة عن الأسواق العشوائية

 ‏* وتمت إزالة كافة التعديات الواقعة على شارع الصفطاوي الذي يعد أحد المحاور الأساسية التي تربط بين ترعة الزمر والطريق الدائري وتمت كذلك إزالة الجزيرة الوسطي المليئة بالباعة الجائلين .


كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز التفتيش و المتابعة الميدانية بالمحافظة للمتابعة الدورية للشارع والتأكد من مدى إلإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة مرض كورونا، مشددًا على ضرورة الفض الفورى للأسواق العشوائية كونها أحد البؤر الخطرة لإنتشار المرض والقضاء على الإشغالات .


وتمت الحملة بمتابعة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والسادة  رؤساء أحياء جنوب الجيزة وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور.

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حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد
حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد
حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد
حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد
حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد
حملات مكثفة.. الجيزة تواصل فرض السيطرة على الشارع.. شاهد
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